Alimentation : La pandémie a pesé lourd sur les hanches des Suisses

L’an dernier, la population helvétique a pris 3,3 kilos de plus en moyenne par rapport à 2019 selon un rapport de l’université de Saint-Gall.

Le home office et le manque de mouvement ont favorisé le grignotage et la prise de poids.

Les habitudes alimentaires ont changé depuis l’apparition du coronavirus. À certains moments, la moitié des actifs étaient à la maison et le parcours entre le bureau et le réfrigérateur n’était pas fastidieux. Résultat: la population suisse a pris du poids. Et pas qu’un peu, selon une étude de l’Université de Saint-Gall que la télévision alémanique SRF s’est procurée.