Assurance : La pandémie a pesé sur la rentabilité de La Mobilière

Malgré un afflux de primes pour au 1er semestre, La Mobilière a vu sa rentabilité chuter en raison du Covid-19 et la mauvaise performance des marchés.

Dans l’activité non-vie, La Mobilière a fait face à des coûts élevés de 340 millions de francs engendrés par la pandémie de Covid-19, dont 300 millions sont à attribuer à l’assurance épidémie et 40 millions à l’assurance voyage (archives).

La Mobilière a engrangé plus de primes au premier semestre, mais la rentabilité a malgré tout chuté en raison des coûts engendrés par la pandémie les mauvais résultats des marchés. Malgré ces difficultés, l’assureur bernois va abaisser les tarifs.

Entre janvier et fin juin, les primes brutes de La Mobilière ont augmenté de 3,7% à 2,86 milliards de francs, enregistrant une progression de 4,1% dans les activités non-vie (notamment assurances dommages, juridique et santé) et de 1,9% dans l’assurance vie, a détaillé la société vendredi dans un communiqué.