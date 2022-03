Suisse : La pandémie a peu impacté les dépenses de l’aide sociale

En 2020, 9,5% de la population résidente permanente de Suisse a bénéficié d’au moins une forme d’aide sociale, dévoile ce mardi l’OFS.

5,4 milliards de francs ont servi à financer les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI.

En 2020, «environ 8,7 milliards de francs ont été versés au titre de l’aide sociale économique et pour des prestations fournies en amont», annonce ce mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Ce sont au total 815’805 personnes , «soit 9,5% de la population résidente permanente», qui ont bénéficié d’au moins une prestation de ce type.

Sur ces 8,7 milliards, «61,7% (5,4 milliards de francs) ont servi à financer les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI et un tiers l’aide sociale économique. Par ailleurs, 6,2% des dépenses (ou 540 millions de francs) ont été consacrées aux autres prestations sociales au sens large (aides aux personnes âgées ou invalides, aides aux chômeurs, aides à la famille, avances sur pensions alimentaires et aides au logement)», détaille l’OFS.