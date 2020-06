Suisse

La pandémie a révélé de nouvelles inégalités hommes-femmes

Si les femmes ont été en première ligne durant la crise due au coronavirus, les hommes ont été surreprésentés à tous les niveaux, y compris à la Confédération, relève la presse dominicale.

Au niveau du Conseil fédéral également, le ministre de la santé Alain Berset a été plus présent que la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga.

Un an après la grève des femmes du 14 juin 2019, plusieurs journaux se penchent sur les inégalités de genre durant la pandémie. Le «SonntagsBlick» se fait l’écho d’une étude de l’Institut britannique d’études fiscales qui montre que lors du télétravail, ce sont beaucoup plus souvent les mères qui interrompaient leur activité pour s’occuper du ménage et des enfants.