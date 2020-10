Coronavirus : La pandémie accélère la conversion numérique du travail

Une étude du forum économique mondial publié mercredi analyse que le tournant numérique a été accentué par le coronavirus.

«Ce qui était considéré comme ‹l›avenir du travail' est déjà arrivé», affirment les auteurs de ce rapport dans un communiqué, soulignant que la récession déclenchée par la crise sanitaire «a provoqué un changement du marché du travail plus rapide que prévu».

Quelque 85 millions d’emplois impactés

D’ici 2025, l’automatisation et la nouvelle répartition du travail entre les humains et les machines risque de perturber quelque 85 millions d’emplois au niveau mondial, touchant en particulier les tâches appelées à évoluer avec les changements technologiques, telles que la saisie de données, la comptabilité et le soutien administratif.