Suisse : La pandémie aggrave la souffrance psychique de nos jeunes

Les services psychiatriques sont inquiets de la recrudescence des prises en charges des adolescents. L’éloignement des copains et le huis-clos familial y sont pour beaucoup.

«En automne, nous enregistrons chaque année une hausse des demandes de traitements stationnaires et ambulatoires, mais nous n’avons jamais vu une telle augmentation», a indiqué à Keystone-ATS Alain di Gallo, directeur de la Clinique pour enfants et adolescents aux Cliniques psychiatriques universitaires à Bâle.

Tentatives de suicide

A Malatavie, l’Unité de crise pour ados des Hôpitaux universitaires de Genève, neuf tentatives de suicide ont été enregistrées en octobre et cinq en novembre, contre respectivement une et deux l’an dernier.

«Des choses sont en train d’émerger, et nous sommes très inquiets, car on sait qu’il y a un effet de contagion au niveau du suicide des adolescents», souligne sa responsable Anne Edan, qui pointe «l’éloignement des copains et le huis clos familial» lié au semi-confinement.

Problèmes repoussés

Le psychiatre précise que les plus touchés sont les enfants de familles socialement défavorisées ou qui se trouvaient déjà dans une situation difficile avant la pandémie. Il évoque la fermeture des écoles: «Après les vacances scolaires, les élèves les plus faibles ont constaté qu’ils étaient largués».

Plus grave chez les jeunes

De manière plus générale, «les conséquences sont difficiles à estimer», selon elle. «On se concentre beaucoup sur les questions infectieuses et on oublie un peu les conséquences psychiques de cette pandémie, qui pourraient être plus graves chez les jeunes que chez les adultes», conclut Kerstin von Plessen.