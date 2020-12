Coronavirus : La pandémie aggrave les troubles psychiques

Dans le cadre d’une étude mondiale, deux tiers de femmes et la moitié des hommes interrogés ont signalé une aggravation des symptômes présentant des troubles psychiques.

Une étude mondiale à laquelle participe l’Université de Zurich éclaire sur le développement, durant la pandémie, des symptômes des personnes présentant des troubles psychiques. Deux tiers de femmes et la moitié des hommes ont signalé une aggravation de ces symptômes.

Le manque d’interactions sociales et le mécontentement vis-à-vis des mesures prises par les gouvernements ont également joué un rôle.

La moitié des Suisses touchés

En Suisse, la moitié des participants ont signalé une aggravation de leurs symptômes. Le Canada enregistre le taux le plus élevé avec 80%. Viennent ensuite le Pakistan (72%) et les États-Unis (68%). La Turquie compte le plus faible pourcentage avec 29%.