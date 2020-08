Japon

La pandémie cause une chute historique du PIB

Le Japon déplore un effondrement de 7,8% de son PIB au 2e trimestre par comparaison avec l’année dernière. La consommation des ménages est notamment en baisse.

C’est la baisse la plus brutale du PIB dans le pays depuis que des données comparables ont été mises en place en 1980.

Cette chute de 7,8%, selon des données préliminaires publiées lundi par le gouvernement, fait suite à des replis au premier trimestre (–0,6%) et au quatrième trimestre 2019 (–1,9%), qui avaient marqué l’entrée en récession du pays.

C’est également la baisse la plus brutale du PIB dans le pays depuis que des données comparables ont été mises en place en 1980. Le consensus d’économistes sondés par l’agence Bloomberg s’attendait à un recul légèrement moins important (–7,5%).

Le Japon moins touché qu’Europe et États-Unis

Au deuxième trimestre, l’activité a encore davantage souffert alors qu’un état d’urgence était mis en place dans le pays en avril et mai. La consommation des ménages a baissé de 8,6% sur un trimestre, et les investissements des entreprises reculé de 0,2% (foncier) et 1,5% (non-foncier).