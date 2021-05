Langue française : La pandémie contamine le dictionnaire Larousse 2022

La dernière édition du célèbre dictionnaire français reflète la nouvelle réalité du monde avec l’ajout de mots et d’expressions tels que «cluster infectieux», «télétravailler» ou «pic épidémique».

«Asymptomatique», «se confiner», «télétravailler»… et la ou le Covid-19: l’édition 2022 du dictionnaire français Larousse est truffée de mots nouveaux, ou qui nous sont devenus familiers avec la pandémie, a indiqué mercredi l’éditeur.

Le Covid ou la Covid?

«Comme chaque année, le Petit Larousse illustré accueille dans ses colonnes 150 nouveaux mots, sens et expressions qui sont le reflet des évolutions de notre monde», a-t-il expliqué. «Ce millésime est amplement marqué par la crise sanitaire».

Le coordinateur de cette édition, le linguiste Bernard Cerquiglini, estime le féminin plus correct, tout comme l’Académie française en référence à la maladie causée par le virus.

Résistance du français

Il relève ainsi que «le «cluster» infectieux cède du terrain devant le foyer de contagion, locution nouvelle» et que «le «tracking» recule face au traçage». «Cluster» entre malgré tout dans le dictionnaire, et «foyer» s’enrichit des définitions de «foyer de contagion ou foyer épidémique», ainsi que «foyer infectieux».

De même, certaines entrées se voient adjoindre des expressions que la pandémie a rendues courantes: «immunité collective, de groupe ou grégaire», «pic épidémique» et «plateau épidémique», ou encore «état d’urgence sanitaire» à urgence.

Plutôt que «click and collect» et «drive», le Larousse recommande «cliqué-retiré» et «retrait rapide».