La crise du Covid-19 est comme une loupe géante de la société : elle rend les problèmes préexistants plus visibles, s’alarme Thomas Abel, sociologue de la santé à l’Université de Berne, dans la SonntagsZeitung du jour. Cette pandémie est une occasion à saisir pour mettre en exergue, d’un point de vue scientifique et politique, l’effarante augmentation de l'inégalité des chances en matière de santé.

En effet, le chercheur constate que les personnes à bas salaires, comme les migrants, sont plus nombreux dans des secteurs où le home office est impossible: la construction, le commerce de détail et les soins. Ces travailleurs prennent davantage les transports publics et vivent dans des logements exigus, où les mesures de précaution sont plus difficiles à respecter. Ils ont non seulement un risque accru de contamination par le Covid-19, mais tendent aussi à en souffrir plus sévèrement.