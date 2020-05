Coronavirus

La pandémie est loin d’être contenue, mais Trump veut un vrai G7

L’épidémie de coronavirus est toujours bien présente dans le monde, notamment au Brésil, mais le président américain appelle à la normalisation et souhaiterait éviter la vidéoconférence pour le G7 à venir.

Donald Trump souhaite faire d’un sommet du G7 en personne le symbole de la normalisation qu’il appelle de ses vœux, malgré la progression de l’épidémie de coronavirus dans certains pays comme le Brésil. Le président américain a évoqué mercredi la possibilité de rassembler les dirigeants du G7 en juin à Camp David, et non par visioconférence comme cela avait été décidé en raison du coronavirus.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a souligné l’importance d’étudier «quelles mesures seraient mises en place» et «les recommandations des experts».

Lueur d’espoir

Malgré l’optimisme du président américain et le recul de l’épidémie en Europe, le coronavirus —qui a fait plus de 325’000 morts dans le monde— accélère sa progression au Brésil.

«Notre pays est en train d’aller de mal en pis», résume Gilberto Ferreira, un retraité de Rio de Janeiro, alors que le bilan quotidien a grimpé jusqu’à 1179 décès dans ce pays dont le président Jair Bolsonaro ne cesse de minimiser la dangerosité du virus et de critiquer le confinement.

Sous la pression du dirigeant d’extrême droite, le ministère de la Santé a recommandé mercredi l’usage de la chloroquine et de son dérivé l’hydroxychloroquine pour les patients atteints d’une forme légère du Covid-19.

Dans l’attente d’un vaccin et d’un remède, l’emploi de cet antipaludéen et de son dérivé fait débat car leur effet contre cette maladie n’a pas été prouvé à ce jour. Donald Trump a annoncé lundi prendre de l’hydroxychloroquine chaque jour à titre préventif.

Mais Donald Trump, dont le pays a enregistré plus de 1500 morts supplémentaires en 24 heures mercredi, a encore haussé le ton face à Pékin. «C’est l’incompétence de la Chine, et rien d’autre, qui a provoqué cette tuerie de masse mondiale!» a estimé le milliardaire, très critiqué pour sa gestion de la crise.

Le Pérou, deuxième pays le plus touché d'Amérique latine après le Brésil, a franchi mercredi la barre des 100’000 contaminations et des 3000 décès. Le Chili a dépassé les 50’000 contaminations et des émeutes de la faim ont éclaté à Santiago. À l’inverse, les Européens ont renoué avec des plaisirs simples dont le confinement les avait privés depuis mi-mars, comme de voir la mer.