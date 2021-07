Coronavirus : «La pandémie est loin d’être finie», estime l’OMS

Selon l’Organisation mondiale de la santé, «les tendances récentes sont préoccupantes». De nouveaux variants du coronavirus plus dangereux encore pourraient voir le jour.

«La pandémie est loin d’être finie», notent dans un communiqué ces experts, réunis mercredi, qui conseillent le directeur général de l’OMS, ajoutant: «Il y a une forte probabilité de l’émergence et de la diffusion de nouveaux variants inquiétants possiblement plus dangereux et encore plus difficiles à contrôler», que ceux déjà répertoriés par l’agence onusienne.

Quatre variants inquiétants

Pour l’heure, l’OMS répertorie quatre variants dits inquiétants: Alpha, Beta, Gamma et Delta. Le variant Delta, répertorié d’abord en Inde, est en train de se répandre à très grande vitesse à travers le monde en provoquant une forte résurgence de la pandémie. Beaucoup plus contagieux que les autres, il se montre un peu plus résistant aux vaccins, même si ceux-ci continuent à bien protéger des cas les plus graves de Covid-19 et des décès.