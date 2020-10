Coronavirus : La pandémie expose les hôpitaux aux cyberattaques

La crise sanitaire rend les hôpitaux vulnérables aux cyberattaques. Les États-Unis ont enjoint les établissements de santé à prendre des précautions.

Submergés par les patients infectés par le Covid-19, les hôpitaux et centres de santé sont devenus les cibles privilégiées d’attaques informatiques utilisant un logiciel d’extorsion.

Les malfaiteurs misent sur le fait que les établissements ne prendront pas le risque de refuser de payer une rançon aux conséquences potentiellement dramatiques pour les malades au moment même où la pandémie repart de plus belle en Europe et aux États-Unis.

Une alarme émise mercredi a particulièrement marqué les esprits: la police fédérale américaine (FBI) et les ministères de l’Intérieur et de la santé ont en effet affirmé disposer d’informations crédibles faisant état d’une «menace cybercriminelle imminente contre les hôpitaux américains et les fournisseurs de services de santé».