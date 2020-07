Transport aérien

La pandémie fait basculer Ryanair dans le rouge

Le transporteur irlandais à bas coûts évoque dans un communiqué le trimestre le plus «difficile» de ses 35 ans d’histoire avec une perte nette de près de 200 millions de francs.

Confinement et fermeture des frontières

Le nombre de passagers transportés a été réduit quasi à néant à 0,5 million, contre 42 millions au premier trimestre un an plus tôt quand il avait réalisé un bénéfice net de 243 millions d'euros. Les confinements et la fermeture des frontières en Europe ont mis un coup d’arrêt brutal au trafic aérien à partir de la mi-mars, si bien que jusqu’à juin, plus de 99% des avions de Ryanair sont restés au sol. Son chiffre d’affaires s’est effondré à 125 millions d'euros, contre 2,312 milliards un an plus tôt.