consommation – La pandémie fait bondir les ventes de caviar

Les fêtes de fin d’année, célébrées en plus petit comité, ont fait la part belle aux produits festifs et luxueux, en 2020 et 2021 .

Restaurants fermés, limitation du nombre de convives et quarantaine auraient pu être fatals au marché du caviar. Pourtant, c’est l’inverse qui s’est produit, avec une augmentation des ventes des œufs d’esturgeon, en Europe notamment.

Malgré le premier confinement et la fermeture des aéroports, lieu important pour la vente d u caviar , la demande a bondi à Noël 2020. Les fêtes de fin d’année, célébrées en plus petit comité, ont fait la part belle aux produits festifs et luxueux . Cette attitude s’est prolongée tout au long de l’année 2021.

Se faire plaisir

Associé à des pommes de terre en robe des champs ou sur des toasts, ce produit a ajouté une touche d’élégance aux soirées passées chez soi, dans le seul but de se faire plaisir. Carla Sora, directrice générale de Agroittica Lombarda , la plus grande ferme de caviar d’Italie, suggère que «les personnes enfermées voulaient s’amuser et ont décidé de dépenser de l’argent qu’ils avaient mis de côté en restant chez eux en caviar, soit à la maison, soit dans les restaurants lorsqu’ils ont pu rouvrir».

Vente en ligne et baisse de l’importation

Cette augmentation des ventes en Europe et aux États-Unis est due à deux autres facteurs: la baisse des importations de caviar en provenance de Chine, qui représentent près de 70% de la production mondiale, et la vente en ligne. Cette dernière a attiré une nouvelle clientèle. En conditionnant le caviar en petites boîtes et proposant ainsi des prix plus abordables, les producteurs ont encouragé une consommation à la maison et plus régulière.