L'album de Charlie Cunningham a été nourri par le Covid

Le chanteur et musicien est amoureux de la Suisse. Et pas uniquement à cause des paysages. DR

En 2020, le monde s’est arrêté. Tout l’inverse de la créativité de Charlie Cunningham. En effet, le Britannique de 38 ans a profité du confinement pour ciseler les douze titres de son troisième album, «Frame», à paraître le 31 mars 2023. «À la fin de ma tournée, début 2020, je me suis soudainement retrouvé avec un immense blanc devant moi. Je n’avais plus rien de planifié et j’ignorais, comme tout le monde, combien de temps ça allait durer. Et tout a commencé à ce moment-là. La pandémie m’a plongé dans une période intéressante et a nourri à 100% ce nouveau disque», raconte Charlie Cunningham avec un flegme tout britannique.

Sur sa galette, on y entend du piano, instrument quasi absent des précédentes, «Lines» (2017) et «Permanent Way» (2019). «Je me suis acheté un piano. J’en faisais beaucoup dans mon enfance. J’ai redécouvert cet instrument grâce au temps que m’offrait la pandémie. J’y ai passé des heures», détaille-t-il en précisant que les cuivres font désormais aussi partie de son univers musical, entre pop mélancolique et folk à fleur de peau. «Pour mes concerts, j’avais avec moi deux très bons joueurs de cuivres. Et je me suis dit que c’était bête de laisser ces deux atouts au vestiaire. Les cuivres apportent une harmonie, un côté chaleureux et humain. En plus, ça donne une touche de jazz, un style que je n’avais encore jamais exploré», détaille le lauréat du Pop Award du Meilleur album en 2018.