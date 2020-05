Suisse

La pandémie met l'emploi sous pression

Si l'hôtellerie et la restauration ont été le plus sévèrement touchées, les perspectives d'emploi se sont fortement détériorées dans presque tous les autres secteurs de l'économie.

Conséquence de la crise sanitaire, le marché suisse de l'emploi a subi une chute vertigineuse au 2e trimestre, le baromètre des prévisionnistes du Centre de recherches conjoncturelles KOF étant tombé à -19,9 points. Ce niveau s'est révélé inférieur à celui affiché au plus fort de la crise financière de 2008-2009.

Sans surprise, l'hôtellerie et la restauration ont été le plus sévèrement touchées. Mais les perspectives d'emploi se sont également fortement détériorées dans presque tous les autres secteurs de l'économie, tels que le commerce de détail et la construction.