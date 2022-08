Le taux de chômage des diplômés 2020 n'a pas augmenté

L’enquête auprès des personnes diplômées des hautes écoles (EHA) «interroge toutes les personnes qui ont obtenu un bachelor, un master ou un doctorat auprès d’une haute école suisse (hautes écoles universitaires, y compris les EPF, HES et HEP) au cours d’une année paire», explique l’OFS. Menée un an et cinq ans après l’obtention du titre, elle permet de récolter des «données importantes pour décrire leur intégration sur le marché du travail et les premières années de leur carrière».