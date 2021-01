Vaud : La pandémie n’a pas freiné le rythme de travail des impôts

Les déclarations d’impôt 2020 démarrent ce lundi. L’administration a travaillé plus vite que jamais, malgré un contexte de télétravail.

Le télétravail ne péjore pas la productivité du fisc. En 2020, l’administration vaudoise des impôts a même travaillé plus vite que l’année précédente, a-t-elle fait savoir ce lundi. L’avancement actuel de la taxation des personnes physiques est excellent avec 86,02 % de dossiers taxés pour la déclaration d’impôt 2019 contre 79.75 % pour la déclaration d’impôt 2018 l’année précédente à la même période. L’an dernier, les téléconseillers du service ont répondu à 146'000 appels et 74'000 courriels, soit un total de plus de 222'000 demandes traitées.