Droits humains : La pandémie n’a pas ralenti les représailles contre les militants

Le secrétariat aux droits de l’homme de l’ONU n’a constaté aucun recul de la répression au niveau mondial à l’encontre des militants durant la crise du coronavirus.

Mis en cause par l’ONU pour des détentions arbitraires «systémiques», Pékin a rejeté un rapport établi avec des indications «fausses».

La pandémie n’a pas ralenti les représailles contre les militants des droits de l’homme qui collaborent avec l’ONU. Celle-ci a dénoncé mercredi à Genève des actes d’intimidation et de représailles «aussi nombreux» qu’auparavant.

«Nous avions espéré que le nombre d’accusations reçues aurait diminué» en raison des restrictions et l’annulation de réunions de l’ONU, a affirmé devant le Conseil des droits de l’homme la nouvelle sous-secrétaire générale aux droits de l’homme Ilze Brands Kehris. Mais cette situation n’a «malheureusement» pas été observée, a-t-elle ajoutée.

Le rapport annuel du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres sur les intimidations, qui porte de juin 2019 à fin avril dernier, recense des violations dans 40 pays, huit de moins qu’il y a un an, et mène un suivi de plusieurs cas dans une trentaine de pays.

Signe «inquiétant»

Avec de plus en plus de discussions en ligne, M. Guterres appelle à garantir une participation «significative» et sans intimidation des représentants de la société civile, alors que certains sont attaqués sur les réseaux sociaux. Les actes ciblés dans le rapport sont «inacceptables», a lancé de son côté aux pays la sous-secrétaire générale.