«La pandémie n’est pas terminée, la situation est préoccupante»

Pour l’épidémiologiste Marcel Salathé, les hospitalisations et décès vont augmenter et il ne faudrait pas abandonner le masque trop tôt.

Pour Marcel Salathé, le coronavirus pourrait encore nous surprendre et nous occuper. EPFL

Avec l’importante hausse des cas de personnes positives au coronavirus que la Suisse connaît en ce moment, l’épidémiologiste Marcel Salathé appelle à la plus grande prudence et juge la situation «préoccupante». Il estime qu’il ne faut pas abandonner les masques dans les transports publics et les isolements.

Interviewé dans la «SonntagsZeitung», le spécialiste de l’EPFL souligne que «la pandémie n’est pas terminée» et dit sa crainte que le virus «nous surprenne et nous occupe encore quelques fois». Il note cependant que la situation actuelle est plutôt satisfaisante. «Les taux de mortalité et d’hospitalisation sont désormais faibles grâce à la vaccination et à l’immunisation progressive de la société. Le risque de mourir du Covid est désormais le même voire plus faible qu’avec la grippe», constate-t-il.

Covid long et maladies cardiovasculaires

Marcel Salathé pense néanmoins que la situation va se dégrader et que la hausse des cas va immanquablement entraîner une augmentation des hospitalisations et décès. Il pointe aussi un fort absentéisme à cause des isolements, des risques de Covid long et précise que des études «indiquent qu’une infection au Covid peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires».

Pour ces raisons, l’épidémiologiste propose de maintenir l’obligation du port du masque dans les transports publics et les isolements. Il pense que la levée de ces mesures, prévue pour fin mars par le Conseil fédéral, est trop précipitée.