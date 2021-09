Coronavirus - La pandémie n’est toujours pas «sous contrôle» en Suisse

Des experts fédéraux ont fait le point sur la pandémie de coronavirus, ce mardi en début d’après-midi, au Palais fédéral, pour la conférence de presse de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). En voici les points les plus importants.

En outre, le virus est actuellement «très répandu», notamment «chez les jeunes». Et les autorités sont inquiètes à l ’ approche de l ’ automne. L ’ objectif doit être de «contenir» le virus, comme l ’ explique le Zougois Rudolf Hauri, président de l ’ Association des médecins cantonaux.

Vacciner les femmes enceintes

L ’ OFSP a lancé, ce mardi, une nouvelle campagne recommandant la vaccination contre le Covid-19 aux adolescents et aux jeunes adultes. Parmi les personnes âgées de 10 à 19 ans, «40% ont été vaccinées au moins une fois», précise Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise à l’OFSP.

L ’ office recommande désormais aussi la vaccination contre le Covid-19 aux femmes enceintes, à partir de la douzième semaine. À l ’ avenir, elles n ’ auront plus besoin du consentement écrit de leur médecin de famille ou de leur gynécologue. La raison invoquée par les responsables est que ce groupe de population est plus touché par les formes graves de la maladie. Diverses études ont également confirmé l ’ efficacité et la sécurité de la vaccination.