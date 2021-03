Ce n’est pas sans inquiétude que Mathilde Cruchet, jeune cavalière vaudoise de 22 ans, suit l’évolution de la virulente épidémie de rhinopneumonie qui, partie de Valence (Esp), est en train de se répandre en Europe. Son cheval de cœur, Unique, est actuellement confiné à Vilamoura, au Portugal. Il y participait à un concours avec l’entraîneur de l’étudiante en deuxième année de droit à l’UNIL. «Le retour a été retardé à cause de l’épidémie. Le trajet en camion ainsi que le nombre de haltes ont été modifiés pour éviter le mélange avec d’autres chevaux. Dès son arrivée en Suisse, Unique sera mis en quarantaine pendant dix jours, durant lesquels je ne pourrai pas le voir car l’humain aussi peut être vecteur de la maladie», rappelle Mathilde Cruchet. Le hongre de 17 ans devra également passer un test PCR et subir des prises de température tous les jours.

Cheval étranger évité par toutes les écuries

L’étudiante n’est pas au bout de ses peines. Elle était sur le point de se voir confier un nouveau cheval basé en Allemagne pour un examen d’équitation en mai. «Tout était réglé. Le cheval est vacciné et n’est pas porteur de la maladie. Mais, actuellement, aucune écurie en Suisse n’accepte de nouveaux chevaux venus de l’étranger. Mais, même si cette épidémie s’ajoute à la pandémie et que c’est la cata, tout le monde doit se montrer responsable et éviter la propagation du virus», résume la jeune cavalière.

«Il s'agit d'une grave épidémie qui touche de nombreux chevaux et entraîne des symptômes neurologiques et des décès. L'épidémie doit donc être prise au sérieux et des mesures doivent être prises pour l'endiguer ou pour empêcher sa propagation à la population de chevaux suisses par le retour des chevaux ayant participé à ces concours», a prévenu Equinella, plateforme d‘annonce et d‘information spécialisée dans la détection précoce des maladies équines. Selon nos informations au moins un cheval a été testé positif dans le canton de Vaud.