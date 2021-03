Coronavirus : La pandémie pourrait entraîner le mariage de 10 millions d’enfants

Ces unions seraient principalement dues aux fermetures d’école, à la crise économique, aux perturbations dans les services publics et aux décès de parents.

Des progrès avant la crise sanitaire

«Il faut prendre des mesures immédiatement pour limiter les conséquences (de la pandémie) sur les filles et leurs familles», a exhorté Henrietta Fore. «En rouvrant les écoles», en «assurant l’accès aux soins et aux services sociaux», et en «appliquant des lois et une politique adéquates», «nous pouvons réduire le risque de voir le mariage voler l’enfance d’une jeune fille».