Jeux vidéo : La pandémie prolonge la carrière de la PlayStation 4

Les difficultés pour produire sa console de nouvelle génération, la PS5, poussent Sony à allonger d’une année la production du modèle précédent sorti en 2013.

La PS4 s’est écoulée à plus de 116 millions d’exemplaires depuis 2013.

Au cours de cette année, la firme japonaise envisage de produire un million d’unités supplémentaires du précédent modèle, la PS4, qui s’est écoulée jusqu’ici à plus de 116 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2013. Ce chiffre pourrait évoluer en fonction de la demande. «C’est l’une des consoles les plus vendues de tous les temps et il y a toujours un croisement entre les générations», a déclaré un porte-parole de Sony.