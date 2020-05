Colombie

La pandémie raréfie la main d'oeuvre pour la récolte du café

Le confinement empêche les ramasseurs colombiens de se rendre dans les plantations de café. De quoi raviver l’inquiétude chez les producteurs.

La Colombie est l'un des pays les plus réputés du monde pour la production du café.

Les producteurs de café colombien, l'un des plus réputés du monde, craignent que la récolte ne sèche sur pied. Le confinement, imposé depuis deux mois contre la propagation du covid-19, empêche les ramasseurs saisonniers de se déplacer pour rejoindre les plantations.

A cette époque de l'année, les caféiculteurs de Colombie – troisième producteur mondial après le Brésil et le Vietnam, d'un café arabica de meilleure qualité – procèdent à une récolte intermédiaire.

Les grandes exploitations s'inquiètent déjà d'une aggravation de la pandémie et d'un prolongement du confinement au delà de juin. Cela se traduirait par un grave manque de main d'oeuvre pour la principale récolte, qui s'étend d'octobre à décembre.

Hygiène dans les caféiers

De surcroît, lorsque les grains ne sont pas ramassés, ils tombent sur le sol et attirent l'un des principaux ravageurs du café, le scolyte.

«Nous espérons que la hausse actuelle des cours ne soit pas synonyme d'abondance aujourd'hui et de faim demain», lâche M. Echeverry.

La Colombie, avec à ce jour plus de 18’300 cas confirmés, dont quelque 650 morts, a imposé le confinement à ses 48 millions d'habitants le 25 mars, deux semaines après la détection du virus dans le pays.

La FNC assure que sa priorité est la santé des travailleurs: port du masque, lavage des mains, désinfection des bottes et distance entre les personnes sont la nouvelle routine des plantations.

A bon prix?

C'est l'un des principaux secteurs d'exportation de la 4e économique d'Amérique latine, après le pétrole et les produits miniers.

Le cours international, fixé à New York et qui en 2019 a touché le plancher de moins d'un dollar la livre, s'est récupéré cette année à 1,07 dollar en moyenne. Et le café colombien se négocie à environ 50 cents au dessus des autres, en raison de sa qualité.