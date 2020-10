Covid-19 : La pandémie s’accélère largement en Europe

Plusieurs pays européens affichent un nouveau pic du nombre de cas positifs au Covid. Ailleurs dans le monde, la pandémie a augmenté de 10% pour atteindre un nouveau record.

Plus d’un million de morts

Côté décès, le nombre de nouvelles victimes et en revanche en baisse de 1%, à plus de 39’000. Par régions, l’Europe n’arrive qu’au troisième rang avec une progression de 16%, derrière l’Afrique et le Pacifique occidental à plus d’un quart.