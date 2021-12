Suisse : «La pandémie se répercute sur le bien-être de la population»

Diminution de l’espérance de vie, réduction du PIB et endettement des pouvoirs publics sont certains des résultats montrés par l’OFS.

Le bénévolat informel, comme le baby-sitting, a augmenté en 2020. (image prétexte) AFP

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié ce mercredi l’actualisation 2021 des indicateurs du bien-être et les résultats montrent «que la pandémie de Covid-19 a laissé des traces dans le bien-être de la population suisse, dans bon nombre de domaines de la vie».

L’OFS note tout d’abord que l’espérance de vie a diminué entre 2019 et 2020. «La baisse a été un peu plus marquée chez les hommes: l’espérance de vie à la naissance était de 81 ans chez ces derniers (-0,9 par rapport à 2019) et de 85,1 ans chez les femmes (-0,5 ans)», explique le communiqué avant d’ajouter que «la surmortalité a été particulièrement élevée chez les plus de 64 ans».

Les effets de la pandémie se sont aussi fait sentir dans le domaine économique en 2020. «Le PIB réel par habitant a diminué de 3,1% en un an. Les échanges économiques avec l’étranger se sont également affaiblis: le taux d’ouverture de l’économie suisse a baissé de 52,0% à 47,8%», détaille l’OFS. L’Administration fédérale des douanes a, pour sa part, souligné une diminution de 7% des exportations et de 11% des importations par rapport à 2019.

Hausse de l’endettement

Pour atténuer les conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie, les pouvoirs publics ont pris des mesures «qui ont mis à mal leurs finances», déplore l’OFS. «L’endettement des pouvoirs publics (Confédération, cantons et communes) s’est élevé à 304 milliards de francs (+11 milliards). Le taux d’endettement global est lui passé de 41 à 43% du PIB entre 2019 et 2020).

Bénévolat informel

L’OFS remarque encore que les mesures de protection de la population ont influencé les formes de bénévolat en Suisse. Alors que le bénévolat organisé (en association ou organisation) a été restreint, le travail bénévole informel (entraide entre voisins, coup de main à des proches, baby-sitting) a légèrement augmenté. «La part de la population résidante de 15 ans ou plus qui s’est engagée dans des associations ou organisations était de 15,9% en 2020 (19,5% en 2016). À l’inverse, elle a atteint 32,5% en 2020 (31,7% en 2016) pour le bénévolat informel».

Enfin, la statistique expérimentale «Covid-19 et conditions de vie en Suisse (SILC)» rend compte du degré de satisfaction quant à la vie. «Par rapport à celle d’autres pays européens, la population suisse de 16 ans ou plus est très satisfaite de sa vie en général», rapporte l’OFS qui nuance toutefois ce résultat. «La part des personnes se disant très satisfaites de leur vie est restée stable en 2019 et au début 2020, avant de baisser de 39,7% au printemps 2020, à 36,6% en 2021».