Coronavirus

La pandémie va coûter 203 milliards aux assureurs

Ces pertes comprennent 107 milliards d’indemnisations et 96 milliards de moins-values sur les portefeuilles d’investissement, selon Lloyd’s of London.

La pandémie de coronavirus va coûter plus de 200 milliards de dollars aux assureurs en 2020, ce qui en fera l’un des événements les plus coûteux de l’histoire du secteur, aux côtés de l’ouragan Katrina ou des attentats du 11 septembre. Selon le marché de l’assurance Lloyd’s of London, l’impact du coronavirus pour les assureurs sera de 203 milliards de dollars cette année.

Explosion du chômage

«Le secteur de l’assurance dans le monde indemnise les entreprises et les personnes affectées par le Covid-19 en faisant marcher un grand nombre de couvertures différentes», explique John Neal, directeur général de Lloyd’s of London. Ce qui rend cette pandémie «unique» selon lui «c’est non seulement l’impact humain et social mais également le choc économique», avec une explosion du chômage, des faillites et un effondrement du produit intérieur brut dans de nombreux pays.