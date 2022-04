Football: La panenka de Benzema enflamme la toile

Karim Benzema a inscrit le troisième but de son équipe d’une subtile panenka.

Mardi soir avait lieu la demi-finale aller de la Champions League entre Manchester City et le Real Madrid. Si les locaux ont dominé et remporté la partie (4-3), un homme a illuminé la rencontre du côté des Merengues, l’inévitable Karim Benzema. Auteur d’un premier but d’une reprise de volée du pied gauche, l’attaquant français a inscrit une deuxième réussite sur penalty d’une somptueuse panenka.