La grosse panne de juin a été correctement gérée par Skyguide

Suisse : La panne de juin a été correctement gérée par Skyguide

Le 15 juin dernier, Skyguide avait été contraint de fermer la totalité de l’espace aérien suisse entre 4h et 8h30 du matin. Cet incident était d’origine matérielle, avait alors indiqué le contrôleur aérien. Ce lundi, le Département fédéral des transports (DETEC) l’a confirmé, après avoir reçu les résultats d’une enquête externe. Celle-ci a conclu que la panne avait été causée par le «dysfonctionnement d’un commutateur réseau». Elle a également jugé que Skyguide avait pris la bonne décision en fermant l’espace aérien car «il était impossible d’estimer la gravité et la durée de l’incident».

Panne «peut-être» évitable

L’enquête a conclu que les composants réseau n’étaient pas dotés de la version la plus récente du logiciel. Skyguide applique certes un processus performant pour leur mise à jour, mais celui-ci est «trop axé sur les risques et trop conservateur». Autrement dit, la panne du 15 juin «aurait peut-être pu être évitée si le logiciel avait été mis à jour plus tôt». Par ailleurs, Skyguide «ne dispose pas d’une surveillance continue de son réseau», élément qui aurait pu permettre de mieux analyser l’incident et de le régler plus rapidement.