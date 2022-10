Commerce : La panne de paiements par carte va coûter bonbon à Coop

Durant toute la journée de lundi, les clients du distributeur Coop ont dû payer leurs courses en cash . En effet, une panne informatique a largement perturbé tous les magasins de l’enseigne. La «Schweiz am Wochenende» revient sur ce problème. La panne est due à un problème informatique sur le site de Coop. Pour le détaillant suisse, le constat est amer. La panne dont il est lui-même responsable a un coût, d’autant plus que l’entreprise n’est pas assurée contre une panne des terminaux de cartes, comme Coop l’a confirmé au journal.

Des précédents

Comme des perturbations importantes se sont produites à plusieurs reprises au cours des derniers mois et qu’elles ont touché le commerce, le groupe est sur les dents. En mai, juin et août, des terminaux de cartes étaient déjà tombés en panne, en partie à cause de problèmes chez Worldline, en partie à cause de problèmes chez PostFinance. Coop et Migros avaient alors également été touchées. Les commerçants sont «très mécontents» au vu des «mauvaises performances» des acteurs impliqués dans le processus de paiement, explique un connaisseur du secteur. Pour mémoire, c’est le groupe français Worldline qui est responsable du traitement des paiements par carte chez Coop.