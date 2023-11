La panne générale des CFF est due à huit câbles perforés

Le trafic a repris dans l’après-midi

Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu sur les lignes Lausanne – Yverdon et Lausanne – Genève dans la nuit et la matinée de jeudi. Mais dès 10 h 45, des trains ont à nouveau circulé, à raison de deux fois par heure dans chaque sens, entre Lausanne et Genève. Des bus de remplacement ont également été mis en place pour assurer la circulation sur les segments touchés par la panne entre Lausanne et Yverdon. Le site internet ou l’application des CFF mettent régulièrement à jour les informations sur les trajets concernés.