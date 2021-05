Berne - La panne sèche guette les voitures électriques

Régulièrement, les constructeurs automobiles annoncent la sortie de nouveaux modèles électriques. Volvo par exemple va convertir l’entier de la flotte en voitures électriques en 2030. Mais cette évolution rapide est freinée par des clients réticents et un manque d’infrastructures de recharge. Un autre obstacle pourrait stopper l’avancée des e-cars, du moins en Suisse: le manque d’électricité.

Une étude publiée par la Fondation suisse de l’énergie et publiée dans la «Sonntags Zeitung» montre que, si dans un avenir proche, toutes les autos roulent avec des batteries, la consommation de courant augmentera fortement: de 16 à 33% selon les scénarios.

Augmentation inéluctable

Selon les prévisions de l’Office fédéral du développement territorial, qui prend en compte une augmentation du trafic similaire à celui de ces dernières années, le trafic augmentera de 18% d’ici à 2040. Si toutes les voitures sont alimentées par batteries, la demande en électricité augmentera de 25% à 33% par rapport à la consommation actuelle. Si le covoiturage, la généralisation du homeoffice ou encore l’utilisation de la mobilité douce se généralisent, la demande d’électricité sera limitée à une augmentation de 21% à 29%. Et si la mobilité en général baisse de 30%, la hausse de la demande en courant se situera entre 16% et 21% de plus qu’actuellement.