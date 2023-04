Magali Berdah porte plainte contre Twitter

En début du mois d’avril 2023, la justice a considéré la plainte pour cyberharcèlement déposée par Magali Berdah contre Booba comme «infondée» . Malgré ce désaveu, la papesse des influenceurs a annoncé le 20 avril 2023 avoir déposé une nouvelle plainte, cette fois contre Twitter et contre X pour «complicité de harcèlement moral aggravé». Elle fait référence à «des centaines de messages, images, enregistrements vocaux et vidéos» reçus depuis mai 2022, y compris un «live» en janvier 2023, où le rappeur a proféré des menaces de mort. La plaignante française demande la suspension du compte utilisé par son ennemi juré pour l’attaquer.

Les avocats de la patronne de l’agence d’influenceurs Shauna Events déplorent dans un communiqué que Booba «utilise quotidiennement son compte Twitter, suivi par 6 millions de personnes, pour publier des messages et des montages dénigrants, haineux, mensongers et incitant au cyberharcèlement». Ils ajoutent que «chaque tweet du rappeur», qui est en croisade contre les arnaques présumées de certains influenceurs, «entraîne une nouvelle vague d’injures sexistes et antisémites, d’incitations au suicide, d’appels à la décapitation, de menaces de mort et de viol» à l’encontre de leur cliente ainsi que de ses enfants et proches. Ils poursuivent en déclarant que le quadragénaire était même allé «jusqu’à publier l’adresse de l’école juive» des filles de leur cliente.