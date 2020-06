Tourisme

La parahôtellerie suisse continue de séduire les touristes

L'an dernier, ce secteur a comptabilisé au total 16,7 millions de nuitées, soit une hausse de 0,7% par rapport à 2018. Le camping a particulièrement plu.

Cumulés aux résultats de l'hôtellerie, cette statistique permet d'obtenir un bilan complet de l'hébergement touristique en Suisse. En 2019, 56,2 millions de nuitées ont été comptabilisées, soit une progression totale de 1,6% en l'espace d'un an. Les visiteurs indigènes ont été à l'origine de 29,4 millions de nuitées (+2,7%). De leur côté, les hôtes étrangers en ont totalisé 26,9 millions, soit une progression de 0,4%.

Plus de 80% des nuitées des visiteurs étrangers proviennent d'Europe

Constituant la plus grande part des nuitées de la parahôtellerie en 2019, soit 43,5% de la demande totale, les logements de vacances ont enregistré 7,3 millions de nuitées, subissant une contraction de 3,6%. La demande locale a totalisé 4,3 millions de nuitées (-1,1%), alors que celle des voyageurs étrangers en a atteint 2,9 millions (-7,1%).

Plus de 80% des nuitées des visiteurs étrangers proviennent d'Europe. La durée de séjour moyenne dans un logement de vacances exploité commercialement s'est fixée à 6,5 nuits. Parmi les sept grandes régions, la zone lémanique a bénéficié de la demande la plus vive avec 3 millions de nuitées, suivie par la Suisse orientale (2,2 millions). Les visiteurs du Vieux Continent ont représenté le plus grand nombre de nuitées étrangères avec 805'000 unités (+3,6%), ce qui correspond à 73,8% de la demande hors de Suisse.