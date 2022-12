Le taux d’aide sociale a baissé en 2021

Suisse : La part de la population bénéficiant de l’aide sociale a baissé en 2021

L’OFS précise que cette évolution est à «replacer dans son contexte: en 2021, le marché du travail a retrouvé sa vigueur et les mesures adoptées pour atténuer les répercussions de la pandémie déployaient encore leur effet». Dès le milieu de l’année, le taux de chômage avait aussi diminué. À noter qu’en 2021, les mesures de lutte contre la pandémie appliquées par la Confédération et les cantons «comprenaient notamment une prolongation et un élargissement des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, des indemnités journalières supplémentaires dans l’assurance chômage et des allocations pour pertes de gain».