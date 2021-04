Technologie : La part de marché de Huawei s’effondre en Chine

Alors que les ventes globales de smartphones ont augmenté, le géant chinois perd du terrain sur son marché national.

Concurrence et sanctions économiques

Mais ce premier trimestre est également marqué par une concurrence de plus en plus vive.

Huawei, qui était de loin l’an dernier à cette période le plus gros fournisseur de smartphones dans son pays, y a vu ses ventes reculer de 50% entre janvier et mars. Et sa part de marché s’est effondrée: elle est passée en un an de 41% à 16%.