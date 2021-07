Europe : La part de marché des véhicules électriques a doublé en un an

La part de marché des véhicules électriques a plus que doublé en Europe dans les ventes de voitures neuves au deuxième trimestre, ont annoncé vendredi les constructeurs.

Les voitures 100% électriques ont représenté 7,5% des ventes neuves en Europe au deuxième trimestre 2021, contre 3,5% un an plus tôt, a indiqué vendredi l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). Il s’en est ainsi vendu plus de 210'000 (+231,6%), avec de fortes progressions en Espagne et en Allemagne, notamment, mais aussi en Autriche ou en Belgique. Le Royaume-Uni et la Norvège enregistrent également une forte hausse des ventes d’électriques.