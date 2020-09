Suisse : La part des personnes obèses s’est stabilisée

Corrélations avec la santé psychique

Le sexe et l’âge ont leur importance dans l’apparition d’une surcharge pondérale. Les hommes (51%) sont plus touchés que les femmes (33%). Par ailleurs, le surpoids s’accroît avec l’âge: la majorité des personnes qui en souffrent ont entre 65 et 74 ans. Chez les hommes dès 35 ans, la moitié est en surpoids, voire obèses.

Des corrélations ont été observées avec la santé psychique. Les personnes obèses ressentent plus souvent des symptômes dépressifs et une détresse psychologique que celles de poids normal. Toutefois, la société se montrant plus tolérante, plus de personnes obèses ou en surpoids s’estiment satisfaites de leur poids en 2017, par rapport à 2007.