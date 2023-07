De plus en plus de monde a plusieurs jobs en Suisse

Boucler les fins de mois nécessite d’accumuler les jobs pour de plus en plus de monde.

En Suisse, 23% des employés – contre 21% sur le plan international – ont plusieurs activités professionnelles. C’est le résultat de la dernière étude internationale «Hopes and Fears», menée au printemps par la société d’audit et de conseil PwC, dont la «NZZ am Sonntag» a pu consulter l’évaluation pour la Suisse.

58% de ces sondés qui se disent pluriactifs indiquent peiner à boucler les fins de mois et plus de la moitié d’entre eux occupe déjà un poste à 100%, note Tobias Sattler de chez PwC. La tendance aux revenus complémentaires s’est probablement encore renforcée avec la pandémie, selon lui. À quoi s’ajoute la forte augmentation actuelle du coût de la vie. «L’insécurité financière a augmenté de manière générale», constate-t-il.

Deux fois plus en deux décennies

Ces chiffres dépassent de loin ceux de la Confédération de 2021, qui a ses propres critères de calcul. Celle-ci faisait état de 8% de personnes pluriactives (avec un taux légèrement supérieur chez les femmes que chez les hommes), ce qui était tout de même deux fois plus qu’en 1996. La situation pourrait se péjorer encore. «De nombreux salariés n’ont presque plus de marge de manœuvre dans leur budget. Le pouvoir d’achat baisse et les prix augmentent plus vite que les salaires», constate David Galluser, secrétaire central de l’Union syndicale suisse (USS).