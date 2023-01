Automobile : La part des voitures électriques continue d’augmenter en Suisse

En 2022, les ventes de voitures de tourisme neuves sont restées nettement inférieures au niveau d’avant la pandémie. Les problèmes de livraison et les délais d’attente en sont probablement la cause. Néanmoins, les voitures électriques ont su tirer leur épingle du jeu. Un véhicule neuf sur quatre peut être rechargé sur le réseau, (part de marché: 24,3%), annonce l’association Swiss eMobility, qui soutient le développement de la mobilité électrique en Suisse.

En comparaison européenne, la Suisse a été dépassée par l’Allemagne au cours du 2e semestre et continue de reculer dans le classement des nouvelles immatriculations de véhicules électriques. Dans ce domaine, c’est la Norvège, suivie de l’Islande et de la Suède, qui détient la palme.

Voitures chères

Mais quand les Suisses s’y mettent, ils n’hésitent pas à viser le haut du segment. En effet, ils adorent les Tesla. C’est la Tesla Model Y qui a été la plus populaire, avec 4635 voitures vendues, devant la Tesla Model 3, qui recule au 2e rang. En 3e position on trouve la Skoda Enyaq, puis l’Audi Q4 et la Cupra Born. En ce qui concerne les hybrides rechargeables, la Volvo XC60 reste en tête, suivie par la X5 de BMW et la Ford Kuga.