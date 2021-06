France : La participation s’effondre aux élections régionales

À 17h00, la participation pour ce premier tour n’était que de 26,72%, bien loin du taux de 40% des précédentes élections régionales de 2015. À moins d’un an de la présidentielle, l’extrême-droite pourrait réaliser une percée lors de ce scrutin.

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08h00 pour ce scrutin retardé de trois mois en raison de la crise sanitaire, et qui se tient à la proportionnelle sur deux tours, les 20 et 27 juin. Les estimations de résultats seront rendues publiques à 20h00.

Lors de ce scrutin qui n’attire généralement pas les quelque 48 millions d’électeurs, les Français sont appelés à élire pour six ans les conseillers des treize régions de la France métropolitaine et de deux d’outre-mer, compétents dans des domaines comme les transports publics, les collèges et lycées, ou l’aménagement du territoire.