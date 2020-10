Genève : La passagère d’une automobile tueuse acquittée en appel

La femme, ivre, avait cédé le volant à un ami, saoul. La Cour a jugé qu’elle n’était pas responsable de l’accident qui a suivi.

La passagère d’une voiture qui avait renversé et tué un motocycliste au petit matin en septembre 2017 a été acquittée en appel de la majeure partie des infractions qui lui étaient reprochées, révèle la «Tribune de Genève». En 2019, le Tribunal correctionnel l’avait jugée coresponsable du décès: propriétaire du véhicule et alcoolisée, elle avait cédé le volant à un ami, lui aussi ivre. Le Ministère public avait soutenu que laisser quelqu’un de saoul conduire revenait à conduire soi-même saoul. Les magistrats avaient suivi ce raisonnement. Ils avaient condamné la femme à 20 mois de prison avec sursis pour homicide par négligence et conduite en état d’ébriété, des charges identiques à celles retenues pour le conducteur.