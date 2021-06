Süderen (BE) : La passagère d’une moto succombe à ses blessures

Une septuagénaire victime d’un accident le 23 mai, dans le canton de Berne, n’a pas survécu à ses blessures. Elle est décédée lundi.

Le 23 mai , une femme a été grièvement blessée dans un accident de la circulation à Süderen (BE) et transportée à l’hôpital en hélicoptère. Elle y a succombé à ses blessures lundi, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. L’accident de la circulation impliquant une voiture et une moto s’était produit sur la commune de Wachseldorn.