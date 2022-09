Formule 1 : La passe de cinq pour Verstappen, qui s’impose à Monza

Et de cinq: le leader incontesté du championnat du monde de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) a remporté son cinquième Grand Prix de rang, à Monza en Italie, privant Charles Leclerc et Ferrari d’une victoire à domicile. La fête aurait pu être totale pour la Scuderia, mais Verstappen a tout gâché. 11e victoire sur 16 courses cette saison pour le pilote Red Bull.

«Frustrant» pour Leclerc

Mais la victoire a été logique pour le champion du monde 2021, pour qui le deuxième titre consécutif est de plus en plus proche alors que la F1 se rend à Singapour (2 octobre) puis au Japon (9 octobre). Verstappen, sanctionné pour un changement de moteur à combustion interne au-delà du quota autorisé par saison, partait pourtant avec cinq places de pénalité au 7e rang.

Ne restait plus que Leclerc. Et il n’y a pas eu match. Les différentes stratégies -un arrêt pour Verstappen, deux pour Leclerc- ont empêché les deux rivaux de s’affronter roues contre roues. Même le coup de théâtre de la voiture de sécurité en fin de course n’a pas été suivi d’une bataille finale, la direction n’ayant pas relancé la course.