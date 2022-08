Cyclisme: La passe de trois pour Küng dans le contre-la-montre européen?

Le discours de Stefan Küng (28 ans), roi continental du chrono en 2020 en France et en 2021 en Italie, est rassurant. Car le Thurgovien, dont la saison a été perturbée par une infection au Covid-19 lors du Tour de Suisse, a mis du temps à être rassuré. «Au Tour de France, je n’avais pas de bonnes sensations. Je me suis soumis à des tests, dont les résultats n’ont rien décelé d’anormal. J’avais juste besoin de temps. Or, justement, un athlète professionnel n’a jamais de temps.»