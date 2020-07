Football

La passe de trois pour un très bon Lausanne-Sport

Vainqueurs convaincants à Kriens (3-0), les Vaudois ont pleinement rassuré avant le choc au sommet de ce vendredi contre Grasshopper à la Pontaise.

Les deux récentes victoires péniblement arrachées contre Chiasso et Schaffhouse n’avaient de loin pas dissipé les inquiétudes des supporters lausannois avant ce déplacement périlleux à Kriens. Des doutes légitimes qui ont pourtant été balayés de la plus convaincante des manières sur la pelouse synthétique de l’une des équipes les plus en forme du moment.

Quel quatuor défensif

Sonné et résigné, Kriens allait ensuite voir ses rares velléités de revenir dans la partie brisées par un adversaire toujours aussi concentré et agressif. À l’image d’un quatuor défensif qui n’a pas laissé la moindre opportunité de réduire l’écart aux attaquants lucernois. Et c’était au contraire le LS qui salait ensuite un peu plus l’addition par l’intermédiaire d’Aldin Turkes, bien servi par Gétaz (64e).