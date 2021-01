Mobilité douce : La passerelle Nyon-Prangins est une priorité

Les deux exécutifs vaudoises ont travaillé d’arrache-pied pour atteindre l’étape du crédit d’études détaillées. Les conseils communaux devront se prononcer prochainement.

Cet ouvrage est considéré par les deux Municipalités comme une priorité afin d’offrir des solutions face à l’urgence climatique. Elles souhaitent ainsi développer l’offre à disposition des piétons et des cyclistes et permettre une mobilité pendulaire moins coûteuse en CO2.

Ces deux ouvrages s’inscrivent dans le projet d’agglomération du Grand-Genève. Ils doivent soutenir l’offre en matière de transports publics en renforçant l’accessibilité au centre-ville de Nyon, mais aussi inciter les habitants à découvrir la région grâce à des infrastructures sécurisantes. Le budget en l’état actuel prévoit un coût de 6,3 millions de francs pour la passerelle entre Prangins et Nyon et de 6,9 millions de francs pour celle entre Nyon et Crans. Mais des subventions fédérales et cantonales devraient couvrir environ la moitié de ces sommes.