Football - La passionnante fin de saison de Challenge League

Les 100 spectateurs de la Stockhorn Arena n'ont cessé de pousser les leurs et ont fini par être récompensés. Ils ont jubilé comme rarement sur un but de Dos Santos, magnifiquement servi par Schwizer. Les Thounois ont ainsi 61 points au compteur, comme GC, mais comptent quatre longueurs de retard à la différence de buts. Ils sont en revanche quasi certains d’être au moins barragistes.

Chiasso y a cru, Wil se sauve

Si le suspense est total dans le haut du tableau, il est un tantinet retombé à la « cave » . Chiasso menait toutefois en première période à Wil et il n'y avait alors qu'un point entre les quatre derniers! Mais les St-Gallois se sont rebiffés, ont gagné 3- 2 au forceps et sont mathématiquement sauvés.

Les Neuchâtelois (35 points, -21 de goal-average) et les Tessinois (32; -27) ont une différence de buts largement défavorable par rapport au FC Kriens (35, -10) et Chiasso a un calendrier peut-être plus abordable que les autres, alors qu'il reste six points en jeu. Les deux dernières journées s'annoncent passionnantes.